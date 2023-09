Mourinho lo aveva previsto | da campione a flop | si ritira a soli 32 anni

... dopo essere entrata nella storia del calcio italiano vincendo lo scudetto,la possibilità di ... gestori degli equilibri di spogliatoio, come lo era Marcello Lippi e oggi José, o i ...L'arrivo di Romelu Lukaku ha portato grande entusiasmo nell'ambiente Roma. Joséha a disposizione un grande bomber da affiancare a Paulo Dybala e per dare l'assalto alla ...Juventus che...Spezzone per Lukaku Sulla panchina della Roma torna Josédopo la squalifica ma il focus ... Pavoletti torna dopo la sosta Il suo infortuniofatto preoccupare non poco ma gli esami hanno ...

Romelu Lukaku alla Roma: Mourinho ha il suo centravanti la Repubblica

Sta chiudendo il calciomercato anche in Serie A e ormai il grosso è fatto per i club italiani che si sono resi protagonisti quest'anno con tante operazioni. E' il caso anche della Roma di José Mourinh ...I giocatori della squadra ceca si sono mostrati felici nello spogliatoio in seguito al verdetto delle urne: ecco cosa è successo ...