Motomondiale | Gp Catalogna | doppietta Aprilia nelle libere e Bagnaia terzo

... quello di Catalunya che rappresenta storia e tradizione del. Chi vince qui, diventa ... Moto Gp, le curiosità del Circuito di. Dove vedere il Gp di Catalunya in tv e in streaming ...che farà tappa in Spagna, per il GP dia Barcellona che sarà la gara numero 11 di una stagione che fin qui sta parlando italiano e sorridendo, e non poco, all'Italia dei motori.Così Francesco Bagnaia nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di, undicesima prova del Mondiale MotoGp. "L'anno scorso alla prima curva tutti ricordiamo quello che è successo (...

MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Catalogna in diretta: orari e dove vederle in TV Fanpage.it

Barcellona, 1 set. - (Adnkronos) - Doppietta Aprilia a Barcellona: Aleix Espargaró è il più veloce nelle seconde libere del Gp di Catalogna con il record della pista in 1'38"686. Alle sue spalle il ...Il venerdì del GP della Catalogna ha un grande protagonista ... Secondo posto per Maverick Vinales davanti al leader del Motomondiale Pecco Bagnaia. In 7ª piazza Marco Bezzecchi. Marc Marquez nei ...