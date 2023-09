(Di venerdì 1 settembre 2023) Entrato a far parte dell’album dei ricordi il primo turno di prove libere del GP di, round del Mondialedi. Sulla pista di Barcellona i piloti e le loro squadre hanno lavorato alacremente per trovare il feeling con la pista ed essere pronti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Si arriva a questo appuntamento dopo che Francesco, in Austria, ha dominato. Pecco, in sella alla Ducati Factory, si è portato a casa tutto il possibile: pole-position e vittorie nella Sprint Race e nel GP di Spielberg.vorrà sfatare il tabù catalano, dal momento che su questo circuito non è mai riuscito a imporsi. Ricordiamo, per esempio, l’incidente al via del 2022 che estromise il centauro piemontese alla prima curva. Cercheranno di inserirsi nella lotta per la ...

Nonostante iincoraggianti e l'indiscutibile adrenalina che suscitano le competizioni dei centauri, lanegli ultimi anni non riscontra il successo di pubblico della Formula 1: ...... su una pista che l'ha visto trionfare in due occasioni in Moto2 e raccogliere due podi in(... Vorrei ripetere quei, ci saranno forse condizioni difficili, ma penso di riuscire ad ...Il centauro catalano non ha però mai ottenuto grandial Montmelò, con il terzo posto del 2011 in Moto2 come picco positivo. Inpuò però vantare due pole, ottenute nel 2015 con la ...

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2023: Aleix Espargaró il migliore, 5° Bagnaia e 16° Bezzecchi OA Sport

MotoGP Gp Catalunya Montmelò Prove Libere 1 - Aleix Espargarò ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, undicesimo appuntamento del Motom ...Se n’è parlato tanto: KTM avrebbe chiesto a Dorna per il 2024 i due posti in griglia che Suzuki ha lasciato liberi, o almeno un posto per Pedro Acosta che sarà il suo quinto pilota sulla RC16. Ezpelet ...