MotoGP | risultati e classifica FP GP Catalogna 2023 | doppietta Aprilia | Espargarò in testa Bagnaia 3°

(Di venerdì 1 settembre 2023) Aleixha firmato il miglior tempo nella FP del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Barcellona. L’alfiere dell’ha siglato 1:51.255 e ha preceduto di 0.362 il compagno di squadra Maverick Vinales. Francescorisponde presente ed è ottimo terzo a 0.375 con la sua Ducati ufficiale, davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco e alla KTM di Brad Binder. Marco Bezzecchi è settimo con la Ducati Mooney VR46, tra le due Ducati Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Nono posto per l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Di seguito ie ladelle prove libere del GP diFP GP ...

Spero che durante il 2024 possa raggiungere dei. Nicolò Bulega sulla Ducati ufficiale nel ...Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha squalificato per quattro anni l'ex pilota di...... gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW2023: classifica piloti, costruttori e team Come frena unaal Montmelò I segreti del GP Catalunya 2023 con Brembo Clicca qui per tutti idel ...degli altri italiani: 8 Morbidelli, 13 Bastianini, 15 Di Giannantonio, 18 Marini. Caduta per Marc Marquez (21). Libere 2 alle 15.

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2023: Aleix Espargaró il migliore, 5° Bagnaia e 16° Bezzecchi OA Sport

Brilla ancora l’Aprilia nelle Prove del Gran Premio di Catalogna. Le moto di Noale, dopo essere state le più veloci nelle PL1 di questa mattina, hanno confermato il trend positivo anche nel turno più ..."Speriamo che provi a tornare a Misano", ha detto il manager italiano al sito ufficiale della MotoGP. "Oggi farà un test privato ad Aragon con la sua Honda CBR Fireblade e siamo in attesa dei ...