MotoGP | Marc Marquez | “Il Montmelò evidenza i nostri difetti I test di Misano? Avremo il prototipo 2024…”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ancora musi lunghi in casa Repsol Honda al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato della casa giapponese ha vissuto l’ennesimo venerdì complicato della sua annata, con i piloti che hanno dato la sensazione di non avere proprio modo di competere. Il miglior tempo, come successo in mattinata, è appannaggio dell’Aprilia. Aleix Espargarò ha stampato un ottimo 1:38.686 con 362 millesimi su Maverick Vinales, mentre è terzo Francesco Bagnaia a 375. Quarto Johann Zarco a 571 millesimi, quinto Brad Binder a 660, sesto Alexa 863 proprio davanti ao Bezzecchi a 864. Completano la top10 Fabio Di Giannantonio, ottavo a 935 millesimi, Enea Bastianini nono a 942 e Jorge Martin decimo a 1.007. Per trovare ...