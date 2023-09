MotoGP in tv | orari GP Catalogna 2023 | programma prove libere | streaming | palinsesto TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Si comincia. Oggi, venerdì 1 settembre, comincerà ufficialmente il weekend dedicato al Gran Premio di, undicesima tappa del Motomondialein scena sull’iconico tracciato di Montmelò. LA DIRETTA LIVE DELLEDISarà un fine settimana molto importante per Francesco Bagnaia, motivato a proseguire la sua fuga dopo il perfetto GP d’Austria. Attualmente il centauro della Ducati è al comando della classifica pilota con 251 punti, un buon margine rispetto agli inseguitori Jorge Martin (189) e Marco Bezzecchi (183) In Moto2 si rinnoverà il vìs-a-vìs tra Pedro Acosta e Tony Arbolino, con lo spagnolo che non ha alcuna intenzione di mollare la presa adesso che è balzato, seppur di misura, al comando della classifica. In Moto3 fari puntati invece su Daniel Holgado, il quale dovrà ...