Motogp Gp Catalunya 2023 | Bagnaia | “Buttati via 20 minuti di prove”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Pecconon si è visto soddisfattissimo dopo la Practice del Gran Premio della. Il pilota della Ducati che ha chiuso al terzo posto, dietro Espargarò e Vinales, ha parlato della sessione appena conclusa, dimostrando la sua insoddisfazione. Le parole di: “Siamo partiti per fare un run abbastanza a lungo, poi mi sono accorto che stavo facendo un secondo, un secondo e mezzo più lento della mattina, allora ho cambiato la gomma dietro e sono tornato su buoni tempi. Purtroppo succede spesso, per fortuna è successo oggi. Abbiamo buttato via i primi 20del turno, ma poi abbiamo lavorato bene. Aprilia riesce a trazionare meglio l’angolo di piega, magari sono meno forti in frenata. Ma noi siamo riusciti ad adattarci abbastanza bene“. SportFace.