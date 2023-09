MotoGP | GP Catalogna 2023 Dominio Aprilia nella prima giornata | ma c’è anche Francesco Bagnaia Disastro per le moto giapponesi

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il primo giorno del Gran Premio didisi è chiuso nel segno dell’, capace di attestarsi al primo e al secondo posto della classifica dei tempi siaFP1 cheFP2. Aleix Espargarò, cresciuto letteralmente a pochi chilometri dall’autodromo del Montmelò, ha dimostrato di essere in forma smagliante, dominando la scena in ambedue le sessioni. Sicuramente la RS-GP si trova a meraviglia nel contesto catalano. Il lay-out della pista e le condizioni di scarsa aderenza esaltano le caratteristiche delladi Noale, che ha aperto nel migliore dei modi il weekend. Teoricamente, i favori del pronostico per qualifiche, Sprint e GP sono tutti per il team diretto da Massimo Rivola. Resta da capire come evolveranno i rapporti di forza con la possibile ...