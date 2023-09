Moto3 | GP Catalogna | Ortolà e Veijer primo e secondo nella seconda sessione di prove 4° Rossi

... Paddock Live Ore 17.30: Debriefing Ore 19: Race Anatomy MOTOGP: IL GP DILIVE SU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT MOTOGP E IN STREAMING SU NOW VENERDI 1 SETTEMBRE Ore 8.55: prove libere 1...E' qui che si trova il circuito di, impianto inaugurato per i Giochi Olimpici del 1992 e ... Qui troverete tutte le dirette di MotoGP, Moto2 e, inoltre delle qualifiche e delle due ...Jaume Masia fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere delladel GP di2023 in programma al Montmelò. Il pilota spagnolo precede il turco Oncu e il nostro Bertelle, entrambi con un distacco superiore al mezzo secondo. In top - 10 anche Rossi, ...

Moto3 Catalogna, Ortolà il più veloce nel pomeriggio, Masia 1° nella combinata La Gazzetta dello Sport

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barc ...Un super Jaume Masia è risultato il pilota più veloce in occasione delle prime prove libere del GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3. Il centauro in forza alla Leopa ...