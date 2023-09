Moto3 | GP Catalogna 2023 | Masia velocissimo nella prima sessione di prove | terzo Bertelle

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un super Jaumeè risultato il pilota più veloce in occasione delle primelibere del GP di, undicesimo appuntamento del Motomondialedi. Il centauro in forza alla Leopard Racing, apparso in vero stato di grazia nello storico circuito di Montmelò, è andato vicino al record della pista, apparendo a suo agio e risultando l’unico a girare sotto l’1:48:500. Nello specifico l’iberico ha segnato un tempo di 1:48:300, lasciando ad oltre sei decimi (+0.656) il primo inseguitore Deniz Oncu (Red Bull KTM). Benissimo inoltre l’italiano Matteo(Rivacold Snipers Team), abile a registrare iltempo con 1:49.012. Quasi tutti dentro poi gli altri azzurri. Ad eccezione di Filippo Farioli, diciottesimo, rientrano tra i primi quattordici ...

