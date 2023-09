Moto Gp Barcellona 2023 | prove libere 1 | comanda Espargaro Bagnaia quinto

(Di venerdì 1 settembre 2023) Caduta senza conseguenze per Marc Marquez Nelle1 del Gran Premio diper la classeGp, il miglior tempo è di Aleix Espargarò con il tempo di 1:39.809. Bellissima prova per le due Aprilia che suggellano questo primo assaggio di weekend, anche con il secondo posto di Maverick Viñales. Soloposto per “Pecco”. Caduta senza conseguenze invece per Marc Marquez. Alle 15 secondo test con le2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I SEGRETI DELLA PISTA DI BARCELLONA La carta d'identità della pista Tutte le frenate ... La staccata più dura per la MotoGP è alla prima curva: le moto passano da oltre 340 km/h a 104 km/h... Gp Catalogna, le curiosità del Circuito di Catalogna. Montmelò, a una ventina di chilometri da Barcellona. E' qui che si trova il circuito di Catalogna, impianto inaugurato per i Giochi Olimpici del 1992... Barcellona è una pista infuocata, al Montmelo la MotoGP irradia un'atmosfera rovente più dell'asfalto. Un terzetto in fuga Quando scoccano le 14 locali dalla griglia di partenza le moto si animano...

