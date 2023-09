Mostra Venezia | anteprima doc ‘Portrait of Stranger’ alla Fondazione Human Safety Net

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) "Lights! Camera! Impact! From moving pictures to moving ideas and action" è un'esplorazione e una celebrazione del cinema che mette la creatività al servizio delle questioni sociali. Cinema d’impatto, ovvero come le narrative possono influenzare le percezioni e i comportamenti relativi a temi importanti come ad esempio l’integrazione dei rifugiati. “Lights! Camera! Impact! From moving pictures to moving ideas and action” è un’esplorazione e una celebrazione del cinema che mette la creatività al servizio delle questioni sociali. Organizzato da TheNet, si tratta di un incontro di registi e pionieri della narrazione d’impatto tenutosi in occasione dell’ottantesimaInternazionale d’Arte Cinematografica dipresso la Casa of TheNet, alle Procuratie ...