Mostra Venezia | anteprima doc ' Portrait of Stranger' alla Fondazione Human Safety Net

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023), 1 set. (Adnkronos) - Cinema d'impatto, ovvero come le narrative possono influenzare le percezioni e i comportamenti relativi a temi importanti come ad esempio l'integrazione dei rifugiati. "Lights! Camera! Impact! From moving pictures to moving ideas and action" è un'esplorazione e una celebrazione del cinema che mette la creatività al servizio delle questioni sociali. Organizzato da TheNet, si tratta di un incontro di registi e pionieri della narrazione d'impatto tenutosi in occasione dell'ottantesimaInternazionale d'Arte Cinematografica dipresso la Casa of TheNet, alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco. Uno spazio unico, aperto lo scorso anno al pubblico per la prima volta in 500 anni, dopo un complesso ...