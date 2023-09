Mosca | operativo il nuovo missile strategico Sarmat Cremlino conferma | lunedì incontro Putin-Erdogan

Secondo le previsioni del presidente russo, il missile sarebbe dovuto diventareentro la ...potrebbe rispondere così al crescendo di attacchi delle forze ucraine in territorio russo (...01 set 14:11 Zelensky: mai avuto dubbi sul sostegno italiano - VIDEO 01 set 12:38il nuovo missile strategico Sarmat La Russia ha annunciato di aver resoil nuovo missile ...Sarebbe capace di colpire obiettivi in tutto il mondo

Mosca, operativo il nuovo missile strategico Sarmat. Cremlino conferma: lunedì incontro ... Il Sole 24 ORE

L'arma, in grado di portare testate nucleari in qualsiasi angolo del mondo, è operativa. Ma Kiev non si lascia impressionare.Per il gen. Vincenzo Camporini sul campo "non cambia nulla, ma la Russia ricorda all’Occidente che ha armi nucleari moderne e pronte all'uso". Non è ...