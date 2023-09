(Di venerdì 1 settembre 2023) La Russia ha annunciato che non metterà la sua firma sulladel summit del G20 in India, a meno che essa nonle opinioni della Federazione Russa. Così ha detto ministro ...

Il sindacoche l'attacco è fallito, ma è stato smentito. Droni anche sulle regioni russe di Pskov, Belgorod e KurskCosì ha detto ministro degli Esteri di, Serghei Lavrov, durante il suo discorso di apertura presso l'Università Mgimo di. Lavrov ha sottolineato che in tutte le precedenti occasioni del ...... lo siai ragazzi che, durante la lezione, non fanno altro che ridere e chiacchierare per i .... Durante la ricreazione presso l'Istituto comprensivo 1392 "D. V. Rjabinkin" Sergej Karpukhin/...

Mosca dice che non firmerà alcuna dichiarazione finale del G20 che non rispecchi le posizioni russe Globalist.it

La guerra in Ucraina giunge al giorno 555. "Mai avuto dubbi sul sostegno italiano all'Ucraina". Lo dice Volodymyr Zelensky in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Lo ...Lavrov ha sottolineato che in tutte le precedenti occasioni del G20, l’Occidente ha costantemente posto l’accento sulla questione ucraina, nonostante l’obiettivo originario del G20 fosse quello di ...