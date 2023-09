Morto Jack Sonni | suonò con i Dire Straits nel periodo Brothers in arms

(Di venerdì 1 settembre 2023) Leggi AncheSixto Rodriguez, il cantante che visse due volte Johnera nato in Indiana nel 1954 e aveva studiato al Conservatorio. Trasferitosi a New York alla fine degli anni 70, aveva ...

Sonni. Aveva 68 anni. È stato il chitarrista ritmico dei Dire Straits a metà anni '80, ai tempi del tour del best seller Brothers in Arms . Per ora la pagina ufficiale del gruppo e nemmeno ...all'età di 68 anni Sonni , chitarrista dai natali statunitensi che militò nei Dire Straits . Sono stati proprio i social network della band britannica ad annunciare la notizia del suo ...

Morto il chitarrista dei Dire Straits Jack Sonni

È morto all'età di 68 anni Jack Sonni, chitarrista dai natali statunitensi che militò nei Dire Straits. Sono stati proprio i social network della band britannica ad annunciare la notizia del suo ...Jack Sonni, nato in Indiana nel 1954, è scomparso lo scorso 30 agosto per cause ancora sconosciute. Malato da tempo, le origini della sua malattia non sono mai state rivelate. L'annuncio della morte l ...