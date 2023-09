Morti sul lavoro | se le leggi da sole non bastano

... in cui sono5 operai, indicano una grave carenza di comunicazione. Sembrerebbe che i lavoratori non avrebbero dovuto trovarsiposto in cui sono stati investiti. Valutazione di dolo ...AGI - Sindacati confederali in piazza lunedì a Vercelli per dire basta allelavoro , e per chiedere 'giustizia, controlli, sanzioni perché non si deve morire di lavoro'. Dopo il dolore, per le organizzazioni sindacali di Vercelli e della zona è il tempo della ...... tanto che i lavoratori non avrebbero dovuto trovarsiposto dove sono stati investiti. E' quanto emerge dai primi accertamenti sull'incidente ferroviario in cui sono5 operai. Per questo la ...

Il ministero della Difesa russo ha rivendicato di aver abbattuto un drone sul territorio di Lyuberetsky, poco a sud di Mosca, sventando «un attacco terroristico del regime di Kiev».Il presidente cileno Boric annuncia un piano di riconoscimento delle persone scomparse nella dittatura di Pinochet: è la prima volta nella storia ...