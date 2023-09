...Iannuccelli e con la madre di Cristina Golinucci, Marisa Degli Angeli, la Procura ha spiegato che è in attesa di prendere decisioni. Se indagare qualcuno per la scomparsa e ladi ......antieroe mentre compie la sua vendetta nei confronti di cinque criminali responsabili della... Libri in uscita a settembre 2023 Respiro diBalzerani, 1° settembre 2023 La folle corsa della ...Depositata la relazione dei consulenti del gip di Pisa Gianluca Paul Seung, il giovane in carcere con l'accusa di avere uccisoCapovani, la psichiatra pisana aggredita anello scorso ...

Morte di Barbara Capovani: Seung dichiarato “psicopatico ma imputabile” Firenze Post

Sarebbe “psicopatico ma imputabile”, Gianluca Paul Seung, il giovane in carcere con l’accusa di avere ucciso Barbara Capovani, la psichiatra pisana aggredita a morte nello scorso ...Barbara D'urso ha dedicato un lungo post a Pomeriggio Cinque, lo show a cui ha dedicato 15 anni della sua vita e da cui è stata allontanata.