Morte dei 5 operai a Brandizzo | la Procura | “Gravi violazioni sulla sicurezza La procedura non è stata seguita”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Emergono colpe che, se verificate, potrebero essere molto, in relazione alladei 5. In primo luogo una grave carenza di comunicazione, tanto che i lavoratori non avrebbero dovuto trovarsi sul posto dove sono stati investiti

La versionefatti della donna Ascoltata a lungo dopo ladel figlio, secondo chi indaga, la sua versionefatti non corrisponderebbe ai dati emersi dalle indagini e nemmeno avrebbe una ...Dopo ladel piccolo, gli investigatori avevano ascoltato a lungo la donna, che aveva ... Come fa sapere la questura di Livorno, però, la 'versionefatti fornita dalla donna - per cui il ...... ma per chiudere il cerchio della celebrazione del 40esimo delladel Generale, della moglie ... 1982 - 2022', organizzata dall'ArmaCarabinieri e tenuta a battesimo a PalazzoNormanni, è la ...

Due indagati per la strage di Brandizzo, sotto inchiesta il referente Rfi sopravvissuto. “Gravi violazioni su… La Repubblica

(ANSA) - BOGOTÀ, 01 SET - Da poco passati i tre anni dalla misteriosa morte - ufficialmente per suicidio, versione a cui non crede la famiglia - ...Il piccolo, 10 anni, è morto nell’incendio che ha coinvolto due camper sulla spiaggia di Bados, a Olbia. Il padre ha riportato gravi ustioni nel tentativo di salvarlo, mentre la madre è in stato di ...