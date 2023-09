Morgan prende una importante decisione sul suo cachet ad X Factor 2023 dopo i fatti di Selinunte

(Di venerdì 1 settembre 2023) Solo poche ore fa,, ferito dal risultato dell’esibizione a, aveva postato sul suo profilo Instagram il suo video-verità. Tutto ha avuto inizio dalla “sbroccata” sul palco, durante quel concerto, che gli è costata carissimo. I presenti hanno ripreso il cantautore in preda alla rabbia, lasciarsi andare ad insulti om0fobi. Imperdonabile, per il web che si è detto assolutamente indignato dalla gravità delle sue esternazioni. Dunque, immediate sono arrivate le scuse del diretto interessato. Poi il suo video – verità, una sorta di docu serie in cui raccontava la sua versione dei, ovvero che si trattava di un concerto troppo “alto” per le menti aride presenti. Ora, ha aggiunto un nuovo tassello al suo puzzle della “discolpa”. Ha scelto di devolvere in beneficenza metà del suodi X ...

PESCARA.il via domani, sabato 2 settembre, la quinta edizione del Festival dannunziano " Vivi, Odi, Balla, dieci giorni di eventi, convegni, dibattiti, incontri, tanto sport, teatro e musica: dai ...Il cantautore se la(anche con parole forti). L'umanità dinon viene perdonata. Il web valuta e condanna. Non esistono attenuanti e non è contemplata la difesa. Tra la sua fragilità e ...Angelo Calculli, ex manager di Achille Lauro,le difese di: "Ha sbagliato, ma ha chiesto scusa. Semmai, è il pubblico ad averlo trattato come un juxe - box". E punta il dito contro le grandi tv: "Hanno dato spazio trapper come Sfera ...

Morgan prende una importante decisione sul suo cachet ad X Factor ... Isa e Chia

Dopo la polemica che lo ha travolto nei giorni scorsi, Morgan continua a far parlare di sè. Il cantautore, che ha messo in serio pericolo il suo ruolo di giudice di X Factor proprio a ...Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa: – “Prende il via domani, sabato 2 settembre, la quinta edizione del Festival dannunziano – Vivi, Odi, ...