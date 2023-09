Morgan | “Ho fatto un errore Metà del mio cachet di X Factor in beneficenza”

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 settembre 2023)torna a far parlare di se. Dopo le polemiche per quanto accaduto durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte, in cui il cantante ha preso di mira un gruppo di spettatori iniziando ad insultarli anche attraverso frasi omofobe, e le scuse pubbliche del cantante. L’artista e giudice di X, programma che ha rischiato di perdere per quanto successo, ha avanzato una proposta tramite il proprio profilo Instagram. “In questi giorni – ha scritto– ho voluto ricostruire quello che è successo ma non mi voglio assolutamente nascondere a giustificare e voglio ribadire quanto sia sbagliato quello che ho detto. Voglio che le mie scuse arrivino sincere, sentite, nitide e che arrivino a tutti perché so di aver ferito tante persone e le estendo anche i miei colleghi di ‘X-’ e a tutta la squadra che ...