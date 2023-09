Morgan e la questione X Factor | scuse | polemiche e donazioni

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nel panorama italiano, recentemente, un nome sta facendo molto parlare di sé: il cantautore. Trae gesti di solidarietà, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sullache lo vede protagonista. La polemica e ledopo Selinunte Durante un concerto a Selinunte,si è trovato al centro di una polemica per un insulto omofobo lanciato dal palco. Questo episodio ha scatenato non poche critiche e, al riguardo, il cantautore ha sentito l’esigenza di presentare dellepubbliche, dichiarando attraverso un lungo messaggio su Instagram che quella frase era lontana da ciò che rappresenta la sua identità umana. Ha sottolineato di aver commesso un errore e di essere aperto a pagare il prezzo per i suoi sbagli. “Voglio che le mie ...