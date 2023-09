Morgan a Selinunte | il video che spiega cos’è successo prima della rissa con il pubblico

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023)ha vissuto un’esperienza. È quando racconta lo stesso Marco Castoldi in unin cui mostra ciò che è accaduto durante il FestivalBellezza e che lo ha portato a inveire contro qualcuno che disturbava la sua performance. In questi giorni il cantautore brianzolo è stato al centro delle polemiche. Nell’invettiva contro l’anonimo disturbatore, infatti, il frontman dei Bluvertigo si è lasciato scappare un “fro**o”, parola usata con toni dispregiativi e che gli è costata un’accusa di omofobia da più parti. Per questoè stato attaccato da Andrea Scanzi. Per respingere tali accuse,si è scusato e ha pubblicato una foto in cui bacia Pete Doherty sulla bocca, ma nemmeno in questo caso ha convinto chi continua ad accusarlo. In ultima battuta, la voce ...