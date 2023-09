Monza | ufficiale | Colombo in prestito dal Milan

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lorenzoè ufficialmente un nuovo giocatore del. L’annuncio è arrivato in giornata sul sito del club brianzolo: l’attaccante arriva in biancorosso dalinfino al 30 giugno 2024. Il giocatore classe 2002, brianzolo di Vimercate, è cresciuto nel settore giovanile del, debuttando anche nel preliminare di Europa League con i rossoneri contro il Bodo Glimt nella stagione 2020-2021. La scorsa stagione, con la maglia del Lecce neopromosso in A, 5 reti all’attivo. Tra cui una decisiva per la salvezza dei salentini, su rigore al minuto 101 proprio allo U-Power Stadium, lo scorso mese di maggio. SportFace.