Mondiali di basket | impresa dell' Italia che batte la Serbia Ora i quarti sono possibili

La vittoria spettacolare della grande Italia di Pozzecco contro la Serbia nella prima sfida della seconda fase riapre tutti i giochi anche se il destino di Datome e compagni dopo questa vittoria non è ...L'Italia di Pozzecco continua ad entusiasmare aidie comincia con il piede giusto la seconda fase del torneo più prestigioso. Il ct azzurro è parso visibilmente provato dopo la ...Per la terza volta consecutiva, l'Italia delabbatte la Serbia in una partita ufficiale. Nel primo match del secondo girone deigli azzurri vincono 76 - 78 e si avvicinano ai quarti di finale. L'ultimo scoglio sarà Porto Rico ...

FINALE Italia-Serbia 78-76: Fontecchio da trenta e lode, è impresa azzurra! | La diretta La Gazzetta dello Sport

'Viviamo per le emozioni e oggi ne hanno regalate tante'.MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) - 'Sono un uomo clamorosamente fortunato perchè fidarsi ...'Devo dire grazie ai miei compagni che se non me la passano...'.MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) - 'Devo dire grazie ai miei compagni che se non me ...