Mondiali basket | Serbia - Italia 76 - 78 | il canestro decisivo di Fontecchio

Uno straordinario quarto finale di Simone Fontecchio (30 punti per lui nel tabellino finale) è la cartolina dell'impresa azzurra contro la ...Il sogno azzurro di ripetere le imprese del preolimpico 2021 e dell'Europeo 2022 è realtà. L'Italia supera la Serbia 78 - 76 e rimane in ...... quarti di finale più vicini L'Italia ha battuto la Serbia per 78 - 76 a Manila oggi 1 settembre 2023 nel match valido per la seconda fase deidi2023. Il successo, con 30 punti di un ...

FINALE Italia-Serbia 78-76: Fontecchio da trenta e lode, è impresa azzurra! | La diretta La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, sfida valevole per la seconda fase dei Mondiali di basket. La squadra di Gianmarco Pozzecco si gioc ...Manila Impresa dell’Italia che ai mondiali di basket in corso nelle Filippine, batte in rimonta la Serbia per 78-76, al termine di una partita giocata punto a punto. Gli azzurri cominciano la seconda ...