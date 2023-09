Mondiali Basket | Italia straordinaria | battuta la Serbia | gli azzurri hanno ancora una possibilità per passare il turno

AGI - Con una grande impresa, l'Italbasket batte 78 - 76 i giganti della Serbia nella prima delle due gare della seconda fase a gironi dei2023, lasciando aperta ogni porta per la qualificazione ai quarti di finale. A Manila, nelle Filippine, gli azzurri combattono e giocano testa a testa nel primo tempo contro gli uomini di ...Reggio Emilia Pallacanestro ReggianaItalia Niccolò Melli Serbia Simone FontecchioIl pescarese Simone Fontecchio superstar nell'ennesima impresa dell'Italia contro la Serbia aidi2023. Nella prima e decisiva sfida della seconda fase, in un classico della pallacanestro internazionale, il confronto tra Italiabasket e rivali serbi, l'ala piccola degli Utah Jazz ...

Italia, che impresa! Battuta la Serbia con un Fontecchio monumentale La Gazzetta dello Sport

In World Cup gli Azzurri si avvicinano alla qualificazione ai quarti di finale, prossimo impegno domenica 3 settembre contro Portorico (diretta su Rai Due, Sky Sport Summer, Now, DAZN) ...Mondiali Basket 2023, le gare della seconda fase su Sky e in streaming NOW, Terminata la prima fase proseguono, anche su Sky e in streaming su NOW, i campionati mondiali maschili di pallacanestro ( ...