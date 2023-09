Mondiali Basket 2023 | le gare della seconda fase ? su Sky e in streaming NOW

(Di venerdì 1 settembre 2023) Terminata la primaproseguono, anche su Sky e insu NOW, i campionatimaschili di pallacanestro (FIBAball World Cup), giunti alla 19^edizione e in programma fino al 10 settembre.Superata non senza qualche patema lainiziale, arrivandonel girone A, l’Italia è pronta a tornare in campo nelle Filippine per giocare le sue due partitedei, anche questa a gironi.Azzurri inseriti nel gruppo J con Serbia, Portorico e Repubblica Dominicana, che i ragazzi del CT Pozzecco non incroceranno in questa occasione, dopo la sconfitta subita nella prima. Gli...

Per quanto riguarda noi, giocheremo il nostro solito basket, quello che ci ha contraddistinto fino ad ora. Un canestro impossibile. Luka Doncic, stella dei Dallas Mavericks e della Slovenia, incanta anche ai Mondiali di basket 2023. Il fuoriclasse dà spettacolo in partita e anche in allenamento, come mostra il video dell'ultima seduta. Il canestro 'con sponda' non ha alcun senso, un prodigio cestistico. Italbasket, Campionati Mondiali: Gli azzurri accedono alla seconda fase, dove incontreranno Serbia e Portorico, rispettivamente l'1 e il 3 settembre.

Italia-Serbia oggi ai Mondiali di basket, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai Fanpage.it

Tutto è pronto per il via della seconda fase dei Mondiali 2023 di basket. S'incomincia oggi, venerdì 1° Settembre, con otto partite in programma per le sedici squadre rimaste in lizza.