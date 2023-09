Mondiali basket 2023 | Datome e Fontecchio | “Fatto un grande sforzo | siamo ancora vivi”

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’Italviva. Enorme vittoria in rimonta rimontando da -16 sulla Serbia nel terzo quarto nella partita che ha aperto la seconda fase deidi. “I tiratori devono tirare se sono buoni tiri, i compagni hanno avuto fiducia in me. È stata una partita bella, i tifosi saranno impazziti.in ballo,e ora ce la godiamo poi dobbiamo batterePortorico”. Così Gigicommenta la splendida vittoria. “Loro sono unasquadra, sono saliti di intensità in difesa, noirimasti in partita continuando a crederci. Poi tutti ci hanno messo una zampata importante.hauna partita ...

La vittoria spettacolare della grande Italia di Pozzecco contro la Serbia nella prima sfida della seconda fase riapre tutti i giochi anche se il destino di Datome e compagni dopo questa vittoria non è ...L'Italia di Pozzecco continua ad entusiasmare aidie comincia con il piede giusto la seconda fase del torneo più prestigioso. Il ct azzurro è parso visibilmente provato dopo la ...Per la terza volta consecutiva, l'Italia delabbatte la Serbia in una partita ufficiale. Nel primo match del secondo girone deigli azzurri vincono 76 - 78 e si avvicinano ai quarti di finale. L'ultimo scoglio sarà Porto Rico ...

FINALE Italia-Serbia 78-76: Fontecchio da trenta e lode, è impresa azzurra! | La diretta La Gazzetta dello Sport

'Viviamo per le emozioni e oggi ne hanno regalate tante'.MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) - 'Sono un uomo clamorosamente fortunato perchè fidarsi ...'Devo dire grazie ai miei compagni che se non me la passano...'.MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) - 'Devo dire grazie ai miei compagni che se non me ...