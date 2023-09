Monaco-Lens sabato 02 settembre 2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Monaco – Lens: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Calcio d'Angolo

Nel Principato va in scena Monaco-Lens, gara valida per la 4° giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Streaming Gratis e Diretta LIVE ...Monaco-Lens, match valido per la quarta giornata di Ligue 1, si giocherà alle 21:00 di sabato 2 settembre: qui per il pronostico del match ...