Miu Miu annuncia un nuovo progetto e svela il programma di Venezia

(Di venerdì 1 settembre 2023) In occasione delle Giornate degli Autori, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, Miu Miu presenta in anteprima l’ultimo cortometraggio della serie Miu Miu Women’s Tales. Stane, diretto dalla regista croata Antoneta Alamat Kusijanovi?, vincitrice del premio Camera d’Or di Cannes. Nel teatro di2023, Miu Miu annuncerà unesclusivo, il Miu Miu Women’s Tales Committee. Sarà la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dia fare da esclusivo palcoscenico alcomposto da un gruppo di illustri personalità del mondo del cinema. Questo guiderà ed accompagnerà la serie di cortometraggi nel suo sviluppo futuro e ne indirizzerà il corso intellettuale e culturale. In anteprima sarà presentato l’ultimo cortometraggio, Stane, diretto ...

rifà il look delle scarpe inglesi Church's La scarpa dei businessman Church's si rifà il look con. In partnership per una capsule collection che include due calzature, i due brand di moda danno il via a una collaborazione speciale.In un equilibrio impeccabile tra raffinatezza e modernità,e Church's hanno dato vita a una collezione speciale di calzature che interpretano in chiave moderna due classici: le brogue e le

La scarpa dei businessman Church’s si rifà il look con Miu Miu. In partnership per una capsule collection che include due calzature, i due brand di moda danno il via a una collaborazione speciale.Gli eventi della moda che animano il Festival di Venezia 2023. Ecco il lato glamour del calendario dell'80a Mostra del Cinema ...