Miseria e povertà

(Di venerdì 1 settembre 2023) QUESTA È KITCHEN ROULETTE, LA NEWSLETTER DI CHIARA BUZZI RISERVATA AGLI ISCRITTI AL GASTRONOMIKA CLUB: per continuare a riceverla bisogna iscriversi a Gastronomika Club QUI Nel tentativo di fare quello che ancora ci ostiniamo a chiamare su queste pagine “giornalismo”, di recente abbiamo più volte sentito l’impulso di pubblicare articoli che fossero riflessioni estese, critica della critica, studi alti su un tema a noi caro o caro al momento storico. Questo perché ci piace poter raccontare un settore apparentemente leggero come quello gastronomico dandogli un taglio e un peso che non siano esclusivamente entertainment ma si facciano cultura, politica, vita sociale, religione, economia, mondo del lavoro. È vero però che amiamo altrettanto promuovere una forma di resistenza, dobbiamo chiamarla, giornalistica: sì signori, di questo stiamo parlando, di ciò che è eticamente corretto ...

...che in Argentina " quando io ero studente " uno dei padri andò a vivere in una villa, e lo ... Sant'Ignazio ci fa fare un voto, quello di non cambiare lanella Compagnia, se non per ...... un discepolo orientato all'Assoluto e un fratello accogliente verso tutte le'. Uomo dalle "... Proprio perché aveva fatto esperienza 'dellaumana e della misericordia divina ha compreso ...Ma degrado, droga, disoccupazione,, nulla può giustificare la violenza sulle donne per la ... piantare alberi, mandare l'esercito, accusare il disagio sociale, la, rivendicare la ...