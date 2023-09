Ministro Piantedosi visita la Compagnia dei Carabinieri di Caivano

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) , plauso ai militari impegnati quotidianamente nel territorio Lo scorso pomeriggio, dopo aver partecipato al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi a, anche alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ildegli Interni Matteohato ladiper esprimere il suo personale ringraziamento per l’importanza dell’attività svolta, dopo un anno dalla sua costituzione, ed i brillantissimi risultati operativi conseguiti, e il riconoscimento per il lavoro svolto quale presidio di sicurezza in una realtà complessa come quella di, dove ihanno svolto funzioni di vicinanza sociale e sicurezza partecipata dando significato ...