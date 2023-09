Mini Countryman 2024 | la nuova generazione parte elettrica

(Di venerdì 1 settembre 2023) La, a zero emissioni, aumenta di dimensioni e rimarca ancora la propensione alle avventure oltre i confini della città. Più alta, più lunga, - con sei centimetri in più in ...

La nuova, a zero emissioni, aumenta di dimensioni e rimarca ancora la propensione alle avventure oltre i confini della città. Più alta, più lunga, - con sei centimetri in più in altezza e ...Resta l'aria di famiglia, ma la terza generazione dellaè ora più grande ed è disponibile sia con motori termici che elettrici. In arrivo a gennaio del 2024. MADE IN GERMANY - Quando venne presentata la prima, nel 2010, fu ...(2023) 53 Design Il design è più spigoloso, ma rimane legato agli elementi fondamentali del marchio e del modello. Due dettagli in particolare la distinguono immediatamente: i fari ...

Resta l’aria di famiglia, ma la terza generazione della Mini Countryman è ora più grande ed è disponibile sia con motori termici che elettrici. In arrivo a gennaio del 2024.3 di 11 foto Mini 3 Porte e Countryman - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 11 foto Mini 3 Porte e Countryman - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 di 11 foto Mini 3 Porte e Countryman - RIPRODUZIONE RISERVATA 6 di 11 ...