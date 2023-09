Militare russo condannato a 15 anni | preparava attentati per contro degli 007 ucraini

(Di venerdì 1 settembre 2023) Una Corte in Russia ha emesso una sentenza di 15di reclusione nei confronti di un ex soldato, il quale, secondo le accuse, sarebbe stato reclutato dai servizi segretiper pianificare ...

Una Corte in Russia ha emesso una sentenza di 15 anni di reclusione nei confronti di un ex soldato, il quale, secondo le accuse, sarebbe stato reclutato dai servizi segreti ucraini per pianificare ...... le quali inquadrano il conflitto- ucraino come scontro tra democrazie e autocrazie mentre ... che vede quest'ultima tenere testa dal punto di vista sia economico cheall'intera Alleanza ......segreti di prepararsi alla minaccia di una nuova insurrezione" . "Il putsch aleggia, e Putin è più paranoico che mai" , racconta a La Stampa un insider che conosce dinamiche del potere,...

Kiev conferma avanzamenti oltre Robotyne. Il Cremlino: relazioni più strette con la Corea del Nord - Zelensky: "Abbiamo armi per colpire bersagli a 700 km" - Zelensky: "Abbiamo armi per colpire bersagli a 700 km" RaiNews

Zelensky ha dichiarato che l' Ucraina ha sviluppato una nuova arma a lungo raggio. Ha detto che questa nuova arma, un super missile, ha un raggio d'azione di 700 km e che ...Il sindaco dice che l'attacco è fallito, ma è stato smentito. Droni anche sulle regioni russe di Pskov, Belgorod e Kursk (ANSA) ...