Milano | domenica porte aperte a Palazzo Lombardia per Belvedere 39esimo piano

(Di venerdì 1 settembre 2023), 1 set. (Adnkronos) –prossima, 3 settembre, dalle 10 alle 18, riapre al pubblico, con accesso libero e gratuito dall’ingresso N1, ildeldi, a.“Un ‘colpo d’occhio’ per un’esperienza unica e indimenticabile -spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana- ma anche la possibilità per conoscere personalmente la nostra casa che, come ho sempre detto, è la casa di tutti i lombardi”. “Salire fino a oltre 160 metri d’altezza -aggiunge il governatore- permette di godere di un panorama meraviglioso, una vista mozzafiato per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici del territorio”. L'articolo CalcioWeb.

La mattina successiva,10 settembre, alle ore 10.00 nella Sinagoga di Firenze, si terrà l'... Udine - Lazio: Fiuggi, Roma, Sezze - Liguria: Genova - Lombardia: Bozzolo, Mantova,, ...3 settembre , dalle 10 alle 18 , riapre al pubblico il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia. "Un colpo d'occhio eccezionale per un'esperienza unica e indimenticabile - spiega il ..."Qui NON è morta la speranza dei palermitani onesti"3 settembre dalle ore 18:30 in Piazza Diaz a. Cittadini, associazioni e istituzioni si ritrovano in ricordo di Carlo Alberto dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo ...

Weekend@Milano, cosa fare sabato 2 e domenica 3 settembre Eventiatmilano

La ricetta Cinquanta infioratori (di cui 20 ragazzi) da Noto che hanno lavorato per 50 ore con 200 mila petali (garofani, crisantemini, gerbere), fino a stamattina alle 5. E poi ...Tutto in un weekend, tutto su Sky e in streaming su NOW. Un fine settimana ad “ altissima intensità agonistica ”, con una serie da record di eventi da tutto il mondo. Undici diversi sport, diciotto co ...