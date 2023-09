Milan | salta Taremi Cinque nomi per il bomber | Pioli in grossi guai

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Le ultime ore di calciomercato sono sempre le più frenetiche. E possono oscillare dall'essere belle o brutte a seconda degli affari last minute che si concretizzano o sfumano. In questo momento, a sbuffare più di tutti è il, che pensava di averein pugno, ma si è poi dovuta scontrare con le alte richieste dei suoi agenti e ha dovuto troncare una trattativa che era stata già chiusa, invece, con il Porto. Ora si cerca un'alternativa in tempi rapidi e non sarà facile, diversi isul taccuino: da Daka a Sanabria, da Jovic a Pavlidis e Willian José. Intanto, il giovane Lorenzo Colombo ha fatto le valigie e si è trasferito al Monza,ndo anche la trasferta dei rossoneri a Roma. La Juventus ha salutato, non senza attriti finali, Leonardo Bonucci, partito e già arrivato a Berlino. Giocherà per ...