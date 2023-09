Milan | rigorino e tutto in discesa! Lukaku entra ma alla Roma non basta

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilvince 1-2 contro laall’Olimpico, subito decisivo il rigore concesso ai rossoneri dopo appena sei minuti. Esordio in giallorosso per Romelu. Leonardo Spinazzola prova a riaprire la partita, ma non. EPISODIO DECISIVO – Ilvince in trasferta contro la, che sul finale trova anche il gol che accorcia le distanze, ma non. Al 6? minuto già un episodio chiave, con il contatto tra Rui Patricio e Loftus-Cheeck che fa discutere, ma il VAR richiama il direttore di gara che successivamente concede il calcio di rigore, dove va ancora una volta Olivier Giroud senza sbagliare. Nel secondo tempo Rafael Leao in scivolata riceve pda Davide Calabria e insacca il pallone sorprendendo prima Celik e poi il portiere ...