Milan | il nome per l’attacco è Daka Sanabria l’alternativa

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tramontata definitivamente la trattativa per Taremi del Porto, la dirigenza delsonda le alternative in queste ultime ore di calciomercato. Uno dei nomi più caldi è quello di Patson, 24enne attualmente al Leicester. Nazionale dello Zambia, in Inghilterra non è finora riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere con la maglia del Salisburgo, dove riuscì a segnare 51 reti in due campionati austriaci. Avviati i primi contatti nel corso della notte. Le alternative potrebbero portare a Tonny, che a Torino rischia di avere meno spazio con l’acquisto di Zapata. SportFace.