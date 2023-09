Milan | è UFFICIALE l'arrivo di Jovic | i dettagli

15:11 01 Settembre: Colombo al MonzaIn attesa di capire chi sarà il nuovo attaccante, ilha ufficializzato la cessione in prestito di Lorenzo Colombo al Monza. 13:47 01 Settembre ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraCome ogni anno, il mercato di Serie A fino all'ultimo istante regala grandi colpi di scena, proprio come accaduto poco fa in casa. Dopo ore convulse, infatti, i rossoneri avrebbero chiuso per il vice Giroud. Dopo la mancata definizione del colpo Taremi, in giornata erano usciti i nomi di Daka del Leicester e di Rafa Mir ...Bonucci termina la sua esperienza alla Juventus dopo 13 anni (con una parentesi al). Il club bianconero lo ha salutato con un comunicato: Operazione a titolo gratuito per i bianconeri,...

Milan, adesso è ufficiale: c'è l'annuncio, tifosi preoccupati Spazio Milan

Il centravanti serbo ha firmato ed è ufficialmente un calciatore dei rossoneri: l’operazione è stata chiusa a titolo definitivo Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Luka Jovic è un nuovo giocatore ...è passato ufficialmente al Torino dall'Atalanta. Ore 10:57 - Il Monza ha depositato in Lega Serie A il contratto di Lorenzo Colombo, attaccante che arriva in prestito dal Milan. Lo divulga Tmw. Ore 11 ...