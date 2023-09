Milan | chiusura col brivido | arriva Jovic | la trattativa-lampo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ultime ore di calciomercato infuocate per il, che alla fine è riuscita a mettere sotto contratto un rinforzo per l'attacco. Si tratta di Luka, chein prestito dalla Fiorentina, senza nessun diritto di riscatto.to lo scorso anno in pompa magna dal Real Madrid, il serbo non è riuscito a imporsi nella squadra di Italiano ed è finito ai margini: adesso èta la chiamata delper provare a rilanciarsi nelle occasioni che gli verranno concesse. Per i rossoneri non si tratta propriamente della prima scelta, ma aveva assoluto bisogno di un attaccante e alla fine èto. L'opzione principale rispondeva al nome di Taremi, che è però è naufragato a causa dell'intromissione di alcuni intermediari nella. ...

... il terzino irlandese James Abankwah ceduto in prestito al Charlton 19.15 - Divock Origi dal... 19.13 - Contatto tra Genoa e Torino 1906 per Pietro Pellegri 19.07 - Empoli, inBastoni ...18.20 - Nuova inversione ad U e nuovo clamoroso colpo di scena per il, a pochissime ore dalladel mercato. Saltato Taremi, sfumate anche le piste alternative che portavano a Daka e ...Non ha minimamente nessuna caratteristica da attaccante che può giocare nel, farà 0 goal e 0 ... "Direi la miglior soluzione in un momento del genere a 2 ore dalladel mercato", "Ci sta ...

Il Milan vira su Jovic: affare in chiusura, i dettagli e la formula Calciomercato.com

Si chiude il calciomercato estivo 2023: Milan regina del mercato, Juventus non pervenuta. Bene l’Inter, meglio la Roma. Tra le piccole ottimi voti per Cagliari e Frosinone.Dall'Hotel Sheraton San Siro per seguire in tempo reale gli ultimi minuti di mercato. Alle 20.00 la chiusura della porta ...