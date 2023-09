Milan | altra prova di forza e vetta mantenuta | la Roma non ingrana e aspetta Lukaku

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) Questonon si ferma più. Il rigore (sono già tre in questo avvio di stagione, tutti segnati) di Giroud, poi la prodezza di Leao, Tomori che complica le cose, anche in ottica derby, ma unache non sfonda se non nel recupero, quando è troppo tardi per dare un seguito alla rete di Spinazzola che dimezza il punteggio complice una deviazione: la squadra di Pioli resta inal campionato, continua a divertire e a divertirsi, mostra come dei nuovi giocatori possano inserirsi al meglio e combinarsi con i big rimasti. Dopo la stagione interlocutoria vissuta negli scorsi dodici mesi, questa sembra la squadra che ha vinto lo scudetto, forse anche meglio: davanti ci sono due attacchi competitivi, il centrocampo fisico e tecnico rende alla grande, e dietro i terzini con compiti di impostazione funzionano, e così il bilancio per i ...