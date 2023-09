Migranti | il dem Latorre elogia la Meloni | “Va nella giusta direzione” Poi la bordata alla sinistra buonista

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il plauso al premiersu approccio e gestione della questione migratoria arriva da un insospettabile: l’ex parlamentare del Pd, e oggi direttore dell’Agenzia industrie difesa (Aid) Nicola. Chiamato da Il Giornale a commentare le inchieste del quotidiano sui costi dell’accoglienza, da politico di lungo corso il demapproccio e strategia messi in campo dal presidente del Consiglio., il dem: GiorgiavaCosì, partendo dal presupposto che «quello migratorio è un fenomeno strutturale che ci accompagnerà per molti anni». E sottolineando che «non lo si governa mutando le politiche con la stessa frequenza con cui mutano gli scenari politici», dopo aver assestato un colpo sotto ...

... segretaria del Pd, è stata intervistata da Avvenire, un intervento nel quale l'esponenteha ... Sulla questione. "Noi al confronto sul merito non ci sottraiamo mai. Ma abbiamo di fronte chi ...'Iriescono a sostenere ogni cosa e il suo contrario', si legge nel taglio medio ('Il Pd è ... Nel taglio basso spicca l'inchiesta sul commissario all'emergenzaValenti (', il ...Ma la segretariasi ferma di fronte alle tragedie su cui la contrapposizione politica, ragiona, ... C'è chi propone un approccio bipartisan anche sul tema. È possibile Noi al confronto sul ...

Migranti, il dem Latorre elogia la Meloni: "Va nella giusta direzione ... Secolo d'Italia

Prima la vacanza “privata” di Ursula von der Leyen dal premier greco, poi la cena della premier italiana ad Atene questo giovedì. Il menu Gli interessi comuni. Mitsotakis è il facilitatore dei rappor ...Polemica sulle frasi in diretta televisiva del consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Il deputato meloniano: «Da noi non c'è spazio per il razzismo». La replica di Formaggio: «Mi scuso ma era un ...