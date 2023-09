“Migliore amico” | Geepsity si racconta nel nuovo singolo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Da oggi è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Kimura), ildi. “” è un brano Pop Rap con un testo molto intimo ed una melodia più spensierata, con toni malinconici ma anche di rivalsa e speranza. Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano è molto importante per me, ha un testo molto personale e parla di temi come l’ansia o la perdita di una persona cara, cose che tutti provano o hanno provato durante la loro vita, ma parla anche di temi più personali che possono aiutare ad entrare un po’ nel mio mondo, una sorta di biglietto d’ingresso nella mia mente, infatti l’ho scelto come, proprio per questi motivi”. Il visual video di ...

