Meteo Weekend | tempo stabile e soleggiato sul litorale

(Di venerdì 1 settembre 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Secondo le previsioni, l’estate tornerà presto sui suoi passi e lo farà grazie a una progressiva rimonta anticiclonica di matrice azzorriana che conquisterà non solo il Mediterraneo ma anche gran parte dell’Europa nord occidentale soprattutto il Regno Unito. Affiancata all’anticiclone anzi potremmo dire all’interno dell’anticiclone si anniderà un’insidiosa depressione che porterà malsulla Penisola Iberica e la Francia occidentale con fortirali e nubifragi. Questa circolazione ciclonica molto stretta richiamerà dal nord Africa correnti molto calde che andranno a rinforzare il campo barico nel settore centrale del Mediterraneo. L’Italia si troverà dunque immersa in questa matrice anticiclonica ibrida, per metà africana (quella più occidentale) e per metà azzorriana ...

A partire dal primo di settembre, quindi, un nuovo anticiclone tornerà a influenzare il clima italiano, portando le temperature a picchi da 42 gradi. Gli strascichi di Poppea. Arriva Bacco.

Meteo: WEEKEND, CALDO come in piena ESTATE, imminente RITORNO di FIAMMA dell'Anticiclone Africano! iLMeteo.it

Fra gli amanti del fresco in molti si erano convinti che l'Autunno fosse ormai dietro l'angolo e che l'Estate avesse praticamente finito la sua energia, ...Previsioni meteo per le giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre. Che tempo farà in Italia e nella regione Lazio, in particolare sul litorale ...