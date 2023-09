(Di venerdì 1 settembre 2023)– Grande entusiasmo aper un evento dedicato all’educambientale che vedrà protagonisti i giovanissimi. Il 9 settembre iscenderanno in campo per una specialeal tesoro ecologica. L’associSOSNazionale ETS ha organizzato una giornata all’insegna del divertimento e della salvaguardia ambientale, rivolta ai bambini dai 6 (live.it)

... hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni ed in un deposito bagagli, supportati da equipaggiamenti qualie smartphone di ...... hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni ed in un deposito bagagli, supportati da equipaggiamenti qualie smartphone di ...... hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni ed in un deposito bagagli, supportati da equipaggiamenti qualie smartphone di ...

Metal detector in azione: a Monreale i bimbi a caccia di rifiuti MonrealeLive

MOSCA Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il Cremlino non ha ancora… Leggi ...Lo spettacolo inevitabile è stato diviso tra messa in scena e realtà, tutto concentrato in un cimitero di San Pietroburgo. Poi alla tomba del capo della Wagner è arrivata la polizia e davanti ...