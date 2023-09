Mercato Napoli | Zerbin resta | quattro le cessioni da chiudere

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ad ormai pochissime ore dalla chiusura della sessione diestiva le big di Serie A sono pronte a fare il punto della situazione. In casa, il presidente De Laurentiis e la dirigenza azzurra sono ancora al lavoro per cercare dile ultime trattative. Nei progetti delle uscite non ci sono solamente Lozano L'articolo

Dalle ore 18:30 in diretta su CalcioNapoli24 Tv (canale 79 del digitale terrestre) per scoprire e analizzare gli ultimi colpi didele le altre squadre italiane di Serie A . ......League (nel girone con, Real Madrid e Braga). Ore 10:05 - Secondo Sky Sport la Reggiana, club militante in Serie B e in buoni rapporti con il Genoa viste le molte operazioni di...Il giocatore era stato accostato anche alla SSCin questa finestra di, anche ieri sera dalla Francia. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Di Lella: 'Napoli: possibile un ultimo colpo in entrata. Juve, mercato difficile' AreaNapoli.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Massimo Morales, ex osservatore del Napoli.Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha brevemente parlato anche del mercato, soprattutto in uscita, per quel che riguarda le ultimissime ore di trattative: "Il mercato non è chiuso, ma non ci saranno ...