MERCATO MILAN E TOP NEWS – Tentativo per David Rafa Mir arriva?

65 Nuova inversione ad U e nuovo clamoroso colpo di scena per il, a pochissime ore dalla chiusura del. Saltato Taremi, sfumate anche le piste alternative che portavano a Daka e Rafa Mir , i rossoneri sono prossimi alla chiusura per Luka Jovic , ...... a causa della frenata del club spagnolo, impossibiltato a trovare un sostituto di Mir a poche ore dal termine del. 15.55 - Nella trattativa con il Siviglia per Rafa Mir , ilha provato ...Dopo aver migliorato la rosa con 9 acquisti, ilnegli ultimi minuti dichiude anche per il nuovo attaccante da dare a Pioli. Dopo aver tentato di prendere prima Daka (Leicester) e poi Rafa Mir (Siviglia), halla fine ha chiuso con la ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta: Milan, Rafa Mir si complica. Juve, ceduto anche Pjaca. Inter, preso ... Sport Fanpage

Il tecnico olandese, ex centrocampista tra le altre del Milan, ha prolungato il suo contratto fino al 2025 e il club belga ha postato la foto con la maglia che annunciava il prolungamento sul proprio ...Divock Origi è vicino al Nottingham Forest, l'attaccante belga potrebbe quindi fare ritorno in Premier League. In queste ultime ore di mercato il Milan ha chiuso per l'arrivo in prestito di Luka Jovic ...