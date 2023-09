Mercato Fiorentina | Amrabat al Manchester United

(Di venerdì 1 settembre 2023), si sbloccata la situazione di Sofyan. Si conclude una delle storie più complesse e articolate di questo calcio. Dopo essere stato accostato a più di una squadra, italiana europea e non solo, dopo avvicinamenti e ripensamenti più o meno concreti,e lasembrano aver trovato la soluzione per un divorzio che soddisferà entrambe le parti. A illuminare ildellaè arrivata l’offerta la convincente del. Questa volta la dirigenza gigliata ha deciso di non farsi scappare l’occasione e di accettare l’offerta. Come previsto laha già individuato il possibile sostituto in Maxime Lopez ...

... con il quale afinito di parlerà del rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Intanto Sensi rischia di saltare il prossimo match con la, in programma domenica ...... tra le ipotesi, c'era la, ma dopo l'accordo con il Manchester United per Amrabat, i viola hanno deciso di andare su Maxi Lopez del Sassuolo. GARCIA SUL- 'Ilsta per ...... perchè l'epilogo era scontato, ma che si è risolta solo nell'ultimo giorno di: Nicolò ... era stato infatti seguito e richiesto da club di categoria superiore, in particolare dalla. ...

La Fiorentina prova anche il colpo last minute in difesa ... Il Torino farà un tentativo in queste ultime ore di mercato per Praet del Leicester. Si tratterebbe di un ritorno in granata dopo la ...Intreccio di mercato in queste ultime ore della sessione estiva. Il centrocampista marocchino, Sofyan Amrabat, passerà infatti al Manchester United con un prestito onoreso di 10 milioni ...