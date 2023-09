Mercato auto Italia | ad agosto crescita più lenta Nuove immatricolazioni a +12%

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nel mese di, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 79.756vetture: il 12% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Un risultato frutto dellladi tutti i canali: quello dei privati (+10,3%), quello delle società (+24,8%) e quello del noleggio (+39,8%). Un numero che porta il cumulato da inizio anno a 1.040.560 unità, con un incremento del +20,3% rispetto ai primi otto mesi dello scorso anno. Ma in flessione del 21,5% rispetto all’ultimo periodo equivalente pre pandemia, quello del 2019. “Laralta è in linea con quella degli ultimi due mesi con i volumi che sono ancora al di sotto di quelli pre-pandemia e, purtroppo, anche il mese disconta la lunga empasse del ...

... ha commentato Adolfo De Stefani Cosentino , presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari. Osservando ildal punto di vista dei canali - secondo elaborazioni Federauto - ad ......detto che quando dobbiamo rinnovare non voglio flirtare con l'esterno se ho un buon rapporto e solo nel caso vedessi che le cose non vanno per il verso giusto allora proverei a sondare il, ma ......Panda 4.314 Lancia Ypsilon 2.490 Dacia Sandero 2.303 Fiat 500 2.272 Citroen C3 1.992 Peugeot 208 1.746 Dacia Duster 1.741 Ford Puma 1.526 Renault Captur 1.471 Toyota Yaris 1.461 ARCHIVIO,...

Cresce l'offensiva delle auto cinesi intenzionate a rivaleggiare in Italia con i grandi brand e contendere quote di mercato. Adesso è il turno di Mona e Denza. Il produttore cinese di auto elettriche ...8 mesi ancora sotto di 285 mila auto rispetto al 2019 (-21,5%). Per l'elettrico fondo incentivi fermo, si prevede residuo di 316 mln 01 settembre 2023 - Agosto caldo anche per il mercato dell’auto in ...